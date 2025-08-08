Meclis salonunda düzenlenen toplantıda gündemin tek maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ümüt Şahbaz, Yerköy 100. Mahallesi’nde mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olan 19 bin 342,57 metrekarelik arsa ile Şehit Korgeneral Osman Erbaş Devlet Hastanesi arasında kalan ve imar planında 7 metre genişliğinde yol olarak yer alan alanın, hastane kavşağı düzenlemesi kapsamında 12 metre genişliğe çıkarılması ve yaklaşık 2 bin 479 metrekarelik kısmının Yerköy Belediyesi adına tahsis edilmesi talebini aktardı.

Şahbaz, komisyonda 14, 16, 17, 18 ve 28 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılan incelemeler sonucunda; arsanın üzerinden geçen yüksek gerilim enerji nakil hattının yerinin değiştirilerek yerleşim dışına alınmasının faydalı olacağı yönünde görüş oluştuğunu söyledi.

Şahbaz, yol genişletme talebinin hastane önünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla uygun olduğunu belirtti.

Yapılan değerlendirme sonucunda, İl Özel İdaresi mülkiyetindeki taşınmazdan talep edilen 5 metrelik yolun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesi (f) bendi uyarınca Yerköy Belediye Başkanlığı adına yol yapımı amacıyla tahsis edilmesine karar verildi.

Komisyon, tahsis edilen yolun amacına uygun kullanılmasının sağlanmasının önemine de vurgu yaptı.