Yerköy Belediyesi, 2024 yılı ağustos ayı olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Fatih Arslan'ın başkanlığında gerçekleştirdi.

Meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Arslan, "Yerköy Belediyesi olarak, meclis üyelerimizle birlikte halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve ilçemizi daha ileriye taşımak adına önemli kararlar aldık. Alınan kararların Yerköy'ümüz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Meclis üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ederim. Birlikte çalışarak ilçemizin gelişimini sürdüreceğiz" dedi.

Arslan, ayrıca gelecek toplantılarda da Yerköy'ün kalkınmasına yönelik projeler üzerinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.