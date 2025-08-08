Yerköy İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik İlçe Koordinatörlüğü bünyesinde, ilçedeki yaz Kur’an kursları arasında ilkokul ve ortaokul seviyelerinde Temel Dini Bilgiler Yarışması gerçekleştirildi.

Yarışma Merkez Molla Hüsrev Cami'nde düzenlendi.

Konu ile ilgili müftülük tarafından yapılan açıklamada, “Merkez Molla Hüsrev Cami'nde düzenlenen yarışmada öğrencilerimiz, sahih dini bilgiler ışığında kendilerini geliştirme fırsatı bulurken, İslam’ın kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma gibi temel öğretilerini de yaşayarak öğrendiler. Gayret gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, emek veren hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu güzel etkinlikte kazanan; bilgi, birlik ve muhabbet oldu” denildi.