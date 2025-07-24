Sarı ve yeşilin tonlarıyla görsel şölen oluşturan ayçiçekleri, özellikle gün doğumu ve gün batımında kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

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Yerköy’de açan ayçiçekleri, hem üreticilere umut oluyor hem de doğaya renk katıyor.

Yozgat’ın tarım potansiyeli yüksek ilçelerinden Yerköy’de, ayçiçeği (günebakan) tarlaları sarı örtüsünü serdi. Kimine göre “günebakan”, kimine göre “şemşamer” olarak bilinen ayçiçekleri, bereketli topraklarda yeniden yüzünü ışığa döndü.

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Yerköy ilçesinde geniş alanlarda yetiştirilen ayçiçeği profesyonel fotoğrafçılar tarafından sıkça ziyaret ediliyor, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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Güneşe yönelen başaklarıyla umut ve verimliliği simgeleyen ayçiçeği, hem yağlık üretim için çiftçiye kazanç sağlıyor hem de doğaya estetik bir görünüm katıyor.

Muhabir: Emre Akses