Yozgat DSİ 123. Şube Müdürlüğü, Yerköy İnandık Barajı Sulaması projesinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Proje kapsamında toplam 28 bin 750 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleri ile sulanması hedefleniyor. DSİ yetkilileri, sulama altyapısının tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal verimliliğin artırılacağını bildirdi.

Temelden yüksekliği 73 metre olarak projelendirilen Yerköy İnandık Barajı, silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) tipi olarak inşa ediliyor. Baraj, 31,10 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak ve 28 bin 750 dekarlık araziye can suyu sağlayacak.

28 bin 750 dekarlık tarım arazisinin modern sistemlerle sulanmasını sağlayacak sulama projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.