Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Erzurum Mahallesi'nde meydana gelen su sızıntısı kaçağının hemen onarıldığını söyledi.

Yürüyüş Yolu mevkiinde meydana gelen su sızıntısına ekiplerin hemen müdahale ettiğini ifade eden Başkan Arslan, bölgedeki su sızıntısının en kısa sürede onarıldığını ve vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Belediye ekiplerinin özverili çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Arslan, vatandaşlardan bu süreçte sabırlı olmalarını ve yaşanabilecek aksaklıklar konusunda anlayışlı olmalarını rica etti.