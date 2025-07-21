İbrahim Bodur Bulvarı ile Yerköy Belediyesi İkmal Müdürlüğü arkasında yer alan kanal hattı ile Ayanoğlu ve Gültepe mahalleleri arasında devam eden altyapı çalışmaları kapsamında yürütülen ikinci etap proje sahasını gezen Başkan Arslan, teknik ekipten bilgi aldı.

Sahada yapılan değerlendirmelerin ardından açıklamalarda bulunan Arslan, “Yerköy’ümüzün geleceğini güvence altına almak adına bu tür altyapı projelerine büyük önem veriyoruz. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu bir çevrede yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Arslan, çalışmaların planlanan süre içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

Başkan Arslan’a incelemeleri sırasında Belediye Meclis Üyesi Hakan Işık ve Belediye Şirket Müdürü Musa Yılmaz da eşlik etti.