Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Kadın Çocuk Kısım Amirliği ile Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı’nın iş birliğinde, ilçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan kadın personele yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından organize edilen eğitim programı kapsamında, fabrikada çalışan 70 kadın emekçiye, kadına yönelik şiddetin tanımı, türleri ve yasal haklar hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimde, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un içeriği, kadınların karşılaşabileceği şiddet biçimleri, mağduriyet durumunda alınabilecek tedbir kararları ve başvuru yapılabilecek resmi kurumlar detaylı bir şekilde anlatıldı.

Özellikle son yıllarda kullanım oranı artan ve acil durumlarda kadınlara doğrudan destek sağlayan KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında da uygulamalı bilgilendirme yapılan etkinlikte, katılımcılara mobil uygulamanın nasıl indirileceği, nasıl kullanılacağı ve hangi durumlarda devreye alınması gerektiği örneklerle açıklandı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ve toplumun tüm kesimlerine yönelik farkındalık oluşturan “Kadına El Kalkamaz” projesi de eğitim kapsamında tanıtıldı.

Jandarma personelleri, eğitime katılan kadınlara broşürler dağıtarak, şiddetin hiçbir türünün kabul edilemeyeceğini ve devletin kadınların yanında olduğunu vurguladı. Eğitim sonunda katılımcılardan gelen sorular da yanıtlanarak, birebir bilgilendirme sağlandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yalnızca kolluk kuvvetlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin bilinçlenmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin Yozgat genelinde aralıksız sürdürüleceği, özellikle kırsal bölgelerde ve kadın istihdamının yoğun olduğu alanlarda benzer çalışmaların yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Jandarma yetkilileri, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Toplumsal farkındalık artırıldıkça, şiddete karşı mücadele daha güçlü hale gelecektir. Bu doğrultuda tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde düzenlenen bu eğitim faaliyeti, hem kadın çalışanlar hem de yerel kamuoyunda olumlu karşılık bulurken, toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlayan örnek bir uygulama olarak dikkat çekti.