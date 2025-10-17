Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, yüksek riskli gebelerin sağlığını yakından takip etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, Uzm. Dr. Özben Çavdar ve Ebe Nazife Büyükbaş tarafından yürütülen program kapsamında, ilçede yüksek risk grubunda yer alan gebeler ziyaret edilerek sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde, anne adaylarının vital bulguları ölçülerek mevcut sağlık durumları değerlendirildi. Ayrıca, aile hekimi ve kadın doğum uzmanı kontrollerinin düzenli yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Gebelere gebelik sürecine ilişkin bilgilendirme yapılarak farkındalık broşürleri dağıtıldı.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, gebelik sürecinin doğal bir süreç olduğunu ancak bazı durumlarda hem anne hem de bebek sağlığını riske atabilecek sorunların gelişebileceğini belirterek, “Risk grubundaki gebelerimizin düzenli takibi bizim için büyük önem taşıyor. Ev ziyaretleriyle hem annenin hem de bebeğin sağlığını yakından izliyor, olası komplikasyonların önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde de yüksek riskli gebelere yönelik düzenli ev ziyaretlerini sürdürecek. Program ile hem gebelerin hem de bebeklerin sağlığının korunması ve komplikasyonların önlenmesi hedefleniyor.