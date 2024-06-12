Ziyaretin ardından heyet, çalışmaları başlayan Erzurum Mahallesi, Haşim Kılıç Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Ayanoğlu Mahallesi ve Karacaşar Mahallesi'nin kesiştiği yerlerde bulunan taşkın su kanalının dere ıslahı ve çevre düzenlemesi projesini yerinde inceledi. 

Şahin'den Belediye Başkanına Ziyaret3

Belediye Başkanı Fatih Arslan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projeye verdikleri destekten dolayı DSİ yetkililerine teşekkür etti. 

Şahin'den Belediye Başkanına Ziyaret4

Başkan Arslan, "Bu tür projeler, şehirlerimizin daha modern ve güvenli bir hale gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Hep birlikte çalışarak Yerköy'ü daha güzel bir yer haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şahin'den Belediye Başkanına Ziyaret7

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Projeyle ilgili bilgi veren DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ise dere ıslahı ve çevre düzenlemesinin bölgenin altyapısını güçlendireceğini ve olası taşkın risklerini minimize edeceğini belirtti. 

Şahin'den Belediye Başkanına Ziyaret6

Şahin, "Çalışmalarımızla, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza daha güvenli ve yaşanabilir bir çevre sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Şahin'den Belediye Başkanına Ziyaret8

Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ve en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirten başkan Arslan, projeyle ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini vurguladı.

İncelemelere Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ece'de eşlik etti.

Kaynak: Haber Merkezi