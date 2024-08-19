Yerköy ilçesinde açık cezaevi projesi için zemin etüt çalışmaları başladı.

Adalet Bakanlığı tarafından ilçeye yapılacak olan açık cezaevi projesi için belediye ekipleri tarafından zemin etüt çalışmaları kapsamında inceleme yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Fatih Arslan, “Adalet Bakanlığı tarafından ilçemize yapılacak olan açık cezaevi projesi kapsamında belediyemiz tarafından yaptırılan zemin etüt çalışmaları, ekiplerimiz tarafından incelendi. 100. Yıl Mahallesinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, projenin en iyi şekilde hayata geçirilmesi amacıyla büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Proje kapsamında yüksek güvenlikli bir ceza infaz kurumu, 100 daire kapasiteli lojman binaları, 400 kişilik bir açık ceza infaz kurumu ve ilgili müştemilat yer alacaktır” dedi.