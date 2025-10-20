Yerköy’de, Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik Trafik, Asayiş, Bağımlılıkla Mücadele ve Siber Farkındalık konularında eğitim programı düzenlendi.
Eğitimler, Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Öğrencilere, güvenli internet kullanımı, trafik kurallarına uyum, asayişin önemi ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Program kapsamında öğrenciler, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilirken, siber güvenlik ve dijital farkındalık konularında örnek olaylar üzerinden bilgilendirildi.
Okul yönetimi, öğrencilerin güvenliği ve farkındalığını artıran çalışmaları nedeniyle Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti.