Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan aranan şahıs bulunamazken devam eden devriye esnasında ise Yerköy Erzurum Mahallesinde görülerek uzun süreli kovalamaca sonucunda şahıs yakalandı.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 13 Yıl 16 Ay 15 Gün Kesinleşmiş Cezası bulunan İ. E. isimli şahsın yakalanması yönelik olarak ilçe merkezinde bulanan olması muhtemel 3 ikameti kontrol edilmiş ancak şahıs bulunamamış, devam eden devriye esnasında şahıs Erzurum Mahallesinde görülmüş, şahsın ekiplerimizi görmesi üzerine kaçmaya başlamış, yapılan uzun süreli kovalamaca sonucu şahıs yakalanmış, şahıs alınan savcı talimatına istinaden çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı cezaevine teslim edilmiştir” denildi.