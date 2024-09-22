Başkan Arslan, ilçede yürütülen kapsamlı temizlik faaliyetlerinin, Yerköy’ün genel çevre düzenlemesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Yerköy’deki cadde, kaldırım, park ve bahçelerde yürütülen temizlik çalışmaları, belediye ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Başkan Arslan, bu kapsamda yapılan çalışmaların, hem estetik açıdan hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Arslan, “Detaylı temizlik çalışmaları çerçevesinde, ekiplerimiz mahallelerimizde aralıksız bir şekilde gece gündüz çalışarak, vatandaşlarımıza temiz ve düzenli bir çevre sunmak için çaba gösteriyor” dedi.

Belediye ekiplerinin özverili çalışmalarının altını çizen Arslan, “Bu süreçte çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Gösterdikleri fedakarlık ve disiplin, Yerköy’ün temizliği için büyük bir kazanım. Temizlik çalışmalarımız, sadece bu döneme özgü değil, sürekli bir süreç olarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği temizlik faaliyetleri arasında, caddelerin süpürülmesi, kaldırımların yıkanması, parklardaki atıkların toplanması ve yeşil alanların bakımı gibi pek çok işlem yer alıyor.

Bu bağlamda, Yerköy Belediyesi, modern temizlik araçları ve ekipmanlarıyla, yüksek verimlilikle çalışmayı sürdürüyor.

Arslan, “Daha temiz bir Yerköy için çalışmalarımız kesintisiz olarak devam edecek. Amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak ve aynı zamanda Yerköy’ün doğal güzelliklerini korumaktır” dedi.

Belediye, temizlik çalışmalarıyla birlikte çevre bilincinin artırılması için de çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. Bu çerçevede, ilçe sakinlerinin katılımıyla doğa yürüyüşleri, çevre temizliği etkinlikleri ve eğitim seminerleri gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yerköy Belediyesi’nin bu kapsamlı temizlik seferberliği, yerel halktan olumlu geri dönüşler alıyor. Vatandaşlar, yapılan çalışmaların ilçenin görünümünü güzelleştirdiğini ve çevre sağlığını olumlu etkilediğini belirtiyor.

Arslan, “Halkımızın desteğiyle, daha temiz bir Yerköy yaratmak için elimizden geleni yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.