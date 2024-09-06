Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli ekipler ilçe genelinde gıda üzeri işletmeleri denetlemeye devam ediyor. Ekipler ilçede aktif bir şekilde hizmet veren gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yoğun mesai ile çalışmalarını sürdüren Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan aşılamadan, bitki hastalık kontrollerine, çiftçi bilgilendirmeden gıda denetimlerine kadar pek çok alanda çalışmalar yürütüyor. Vatandaşın güvenli gıdaya erişimi için faaliyetlerini aralıksız sürdüren ekipler her türlü denetim ve kontrolleri eksiksiz gerçekleştiriyor. Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından 5996 sayılı kanun kapsamında gıda denetimleri gerçekleştirildi. Market ve bakkallardaki gıda ürünleri çeşitli kontrollerden geçirildi.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren ekipler, “İlçemize bağlı gıda üretim ve satış işletmelerinde, 5996 sayılı Kanun kapsamında rutin gıda denetimleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli teknik personellerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Denetim yapılan işletmelere gıda güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır” ifadelerini kullandı.