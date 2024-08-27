Yerköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yaptığı denetimler kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü imha edildi.

Zabıta ekipleri tarafından ilçede yapılan denetimler kapsamında el konulan tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Yerköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüzce son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin imhası gerçekleştirilmiştir. Halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması için çalışmalarımız devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.