2024 yılında yeni binasında hasta kabulüne başlayan Yerköy Devlet Hastanesi, önemli bir sağlık hizmetine imza attı. Nefes alamama şikâyetiyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki Mustafa Halit Gayretli, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Dr. Murat Barış Can tarafından yapılan değerlendirme sonrası ameliyata alındı.

KBB Uzmanı Op. Dr. Murat Barış Can ve ekibi tarafından gerçekleştirilen adenoidektomi (geniz eti) ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı.

“Başarılı Ameliyatlara Kapı Aralayacak”

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, ameliyatın ardından genç hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ameliyatı gerçekleştiren hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karaarslan, “Yerköy yeni hastanemizde yapılan bu ameliyat, her ne kadar ilk olma özelliği taşısa da bundan sonra yapılacak birçok başarılı ameliyata da kapı aralayacaktır. Halkımızın sağlığı için Yozgat genelinde titizlikle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başta hastane yönetimi olmak üzere emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Hastane Hakkında Bilgi Aldı

Ziyaret kapsamında hastane yönetimiyle de bir araya gelen Karaarslan, Başhekim Dr. Ali Demir, Başhekim Yardımcısı Dr. Anılcan Şimşek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yusuf Civan ve İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Abdullah Lafçı ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında hastanede incelemelerde bulunan Karaarslan, hastanenin teknik altyapısı ve kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Dr. Karaarslan, “Yerköy ilçemizde sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için görüş alışverişinde bulunduk. Yozgat’ımızın tüm ilçelerindeki Sağlık tesislerimizde ziyaretlerimiz devam edecek. Eğer aksayan bir durum varsa en kısa sürede çözüm üretmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.