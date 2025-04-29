Başkan Arslan, Yerköy İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger ve teknik personelle bir araya gelerek sistemin kurulacağı bölgeleri belirlemek için görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, MOBESE sisteminin ilçenin güvenliğine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Güvenli bir Yerköy için adımlarımızı sağlam bir şekilde atıyoruz. Bu sistem, ilçemizdeki güvenliği artıracak ve vatandaşlarımızın huzurunu sağlamada önemli rol oynayacak" dedi.

Başkan Arslan, toplantı sonunda teknik personelle işbirliği içerisinde çalışarak projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Projenin detayları ve uygulanacak adımlar üzerinde de konuşulan toplantı, ilçemizin daha güvenli bir geleceğe doğru ilerlemesi için önemli bir adım olarak kaydedildi.