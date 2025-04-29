İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereğince işletme sahibi ve işletenlerin, çalışanlarının hijyen eğitimi almasını sağlamaktan ve belgeli personel çalıştırmaktan birinci derecede sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla düzenlenen hijyen eğitimi kurslarına katılımın büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, “Sadece Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alınan belgeler geçerlidir. Diğer kuruluşlardan alınan belgeler kabul edilmemektedir.” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların hijyen eğitimi kurslarına katılarak belgeli personel çalıştırmaları konusunda gerekli tedbirleri almaları istenirken, yükümlülükleri yerine getirmeyen işletmelere ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerektiği hatırlatıldı.