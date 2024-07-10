Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personelleri tarafından, ilçe genelinde gıda üretim tesislerinde ve gıda satış işletmelerinde rutin gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla işletme sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdalara ulaşması için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçe genelindeki gıda üretim tesislerinde ve gıda satış işletmelerinde rutin gıda denetimleri gerçekleştiriyoruz. Denetimlerde işletmelerin gıda mevzuatına uygun faaliyet göstermeleri kontrol ediliyor. Gıda güvenliğinin sağlanması için gerekli olan hijyen, sanitasyon ve depolama koşulları da denetleniyor. Ayrıca, işletme sahiplerine gıda güvenliği ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılıyor” dedi.

Yetkililer sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm vatandaşlarımızdan gıda alışverişi yaparken dikkatli olmalarını ve gıda ürünlerinin ambalajlarını, son kullanma tarihlerini ve üretim yerlerini kontrol etmelerini rica ediyoruz. Herhangi bir şüphe duydukları durumlarda Alo 171 Gıda Hattı’na ihbarda bulunmalarını da tavsiye ediyoruz.”