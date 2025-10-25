5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen denetimlerde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli teknik personeller tarafından gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde incelemelerde bulunuldu. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları, muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk durumları detaylı olarak kontrol edildi.

Yapılan kontrollerin ardından işletme sahipleri ve çalışanlarına, gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler, gıda üretim süreçlerinde mevzuata uygun hareket edilmesinin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin sadece mevzuat gereği değil, aynı zamanda toplum sağlığını korumak ve olası riskleri önceden tespit etmek amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

Yetkililer, güvenilir gıdaya erişimin devamlılığının sağlanabilmesi için denetimlerin yıl boyunca planlı şekilde devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, vatandaşlardan şüpheli gıda ürünleri veya sağlıksız koşullarda satış yapan işletmelerle ilgili gözlemlerini ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmeleri istendi.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumaya yönelik bu çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ve toplumun güvenli gıdaya ulaşımı konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini vurguladı.