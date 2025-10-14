Akdağmadeni’nde traktör sürücüleri bilgilendirildi
Yerköy’de okul kantinleri ve yemekhanelerinde gıda denetimi yapıldı.

Yerköy’de Gıda Denetimi5

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okul ve yurt kantinleri ile yemekhanelerde gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirdi.

Yerköy’de Gıda Denetimi6

Denetimlerde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ürünlerin hijyen koşulları, saklama şartları, üretim ve satış izinleri kontrol edildi.

Yerköy’de Gıda Denetimi3

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen denetimlerde, işletme sahipleri ve çalışanlara gıda güvenliği, hijyen kuralları ve mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yerköy’de Gıda Denetimi4

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin sağlığının korunması için denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

Muhabir: Selma Şahin