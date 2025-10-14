Yerköy’de okul kantinleri ve yemekhanelerinde gıda denetimi yapıldı.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okul ve yurt kantinleri ile yemekhanelerde gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ürünlerin hijyen koşulları, saklama şartları, üretim ve satış izinleri kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen denetimlerde, işletme sahipleri ve çalışanlara gıda güvenliği, hijyen kuralları ve mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin sağlığının korunması için denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.