Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, Belediye Başkanı Fatih Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, Belediye Meclis Üyesi Hakan Işık, Okul Müdürü Şaban Dilbirliği, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda konuşma yapan Başkan Arslan, gençlerin sanata ve edebiyata olan ilgisini artırmak adına bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Sanat ve kültürün toplumun geleceği için çok önemli olduğunu belirten Başkan Arslan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gençlerimizin sanat ve kültürle iç içe yetişmesi, toplumumuzun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tür etkinlikler, gençlerimizin sanata olan ilgisini artırmakta ve onların yeteneklerini sergilemelerine olanak tanımaktadır. Şiir Dinletisi programını düzenleyen okulumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Başkan Arslan, etkinliğin ardından katılımcılar, organizasyonda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek tebriklerini iletti.