67. kuruluş yıldönümünün kutlandığı gün, Kale Grubu’nun Türkiye ve dünyada seramik sektöründeki konumunu güçlendirecek iki önemli yatırımın da temeli atıldı.

Kale Grubu’nun 67. kuruluş yıldönümü ve geleneksel Seramik Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yanı sıra Çanakkale kent protokolü, kamu ve özel sektör temsilcileri, bayiler, yurt dışından gelen iş ortakları ve çalışanların katılımıyla kutlandı. Seramik Bayramı coşkusunu artıran iki önemli yatırımın temeli de aynı gün atıldı.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, törende yaptığı konuşmada, Kale Grubu’nun öncü ve girişimci bir DNA’ya sahip olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye’de sanayi sektörünün gelişmesi ve dünyada rekabetçi konumunu koruyabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki bu zorlayıcı tabloya karşın geçen yıl yatırımlarımıza mola vermedik, toplam 75 milyon dolar yatırım yaptık. Türkiye, ancak sanayimiz büyürse istikrarlı bir şekilde büyüyüp gelişebilir. Kale Grubu da Türkiye’nin parlak geleceğine inanan topluluklardan biri olarak, bu süreçte sorumluluğunun bilincinde. Bunun için elimizi taşın altına koyduk, koyuyoruz” dedi.

GELECEĞİN YATIRIMLARININ TEMELİ ATILDI

Türkiye’de üretilen ilk ve en büyük porselen plaka Kalesinterflex için üretim kapasitesini artırma hedefiyle, System Ceramics Spa ile yapılan anlaşması kapsamında, yeni üretim hattının temeli Seramik Bayramı’nda atıldı.

Seramik Bayramı coşkusunu artıran bir diğer temel atma töreni de ‘Supera Üretim Hattı-Parlak Sırlı Porselen Üretim Sistemi’ için düzenlendi. İtalyan SITI B&T Group S.p.A. firmasıyla yapılan anlaşma kapsamında mevcut granit hattında yenileme ve geliştirme yapılması, hattın 1 Aralık 2024 tarihinde devreye alınması öngörülüyor.

KARBON EMİSYONLARINI AZALTIYOR

Kale Grubu, ‘İyi Bak Dünyana’ felsefesiyle birleştirdiği sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, 2030 sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, karbon emisyonunu azaltacak enerji tasarruf projeleri gerçekleştiriyor, su ayak izi ve atık yönetimi projeleri uyguluyor. Atıkların geri kazanımına yönelik geliştirilen projelerle geri kazanım oranlarında yüzde 70’lerin üzerinde artış sağlandı.

TOPLUMA DOKUNAN ÇALIŞMALAR

Kale Grubu, şirketler ve Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV) bünyesinde toplumsal etki yatırımları da öne çıkıyor. KSV çatısı altında düzenlenen Mesleki Eğitim Programları ile bugüne kadar 10 bin mezun verildi. Adıyaman ve Gaziantep’te deprem sonrası açılan Meslek Edindirme Kursları ile 40 kişi istihdam edilebilir nitelik kazandı. Burs Programları ile 2001’den bu yana 4 bini aşkın öğrenciye destek sağlandı. Sekiz yıldır düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı ile değişimi dönüşümü tetikleyen, azimle umutla meydan okuyan 90’a yakın girişime destek verildi.

Kale Grubu, farklı disiplinleri ve birçok farklı alandan paydaşı kapsayan bir platforma dönüşen Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ile kültürel mirasa sahip çıkmaya, seramik sanatçılarını desteklemeye, sürdürülebilirliği tasarımla, tasarımı sanatla, sanatı mimari ile buluşturan projeler üretmeye devam ediyor.

Grup, yerel kalkınmaya verdiği önem doğrultusunda, Nevruz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurup, el emeği ürünlerini dünyaya pazarlayan kadınların yanında yer alıyor.

ÇAN’DA BAYRAM SEVİNCİ

Kale Grubu’nun geleneksel Seramik Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca Çan Terminal’de halk konseri, mevlit, sünnet töreninin yanı sıra uzun dönemli çalışanlar ve bayiler için Kıdem Ödül Töreni düzenlendi.