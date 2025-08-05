AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yerköy ilçesinde eski Devlet Hastanesi binasının Yerköy Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi’ne dönüştürülmesi projesinin başladığını duyurdu.

Şahan, yaptığı açıklamada, “Yerköy’ümüze önemli bir hizmet kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dönüşüm projesinin hayata geçmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş olmak üzere herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şahan, sağlık alanındaki yatırımların ülkenin geleceğine yapılan en güçlü yatırımlar olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Yeni rehabilitasyon merkezimiz, Yozgat’ımıza, Yerköy’ümüze ve tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak bu merkez, ilçemizde sağlık hizmetlerinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak.”