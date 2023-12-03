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"Edebiyat Söyleşileri" etkinliği kapsamında Eğitimci Yazar Dr. Halit Ertuğrul, öğrencilerle bir araya geldi.

Düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik Dr. Halit Ertuğrul tarafından öğrencilerin kitaplarını imzalanması ile sona erdi.

Etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, “Eğitimci Yazar Sayın Dr. Halit Ertuğrul, Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesinde öğrencilerimizle ‘Edebiyat Söyleşileri’ etkinliği kapsamında bir araya geldi.

Öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından coşkuyla karşılanan Dr. Halit Ertuğrul, duygu dolu sohbeti ile yürekleri ısıtan söyleşi programı ile bir kez daha gönlümüzde taht kurdu. Yoğun ilgi karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söyleşi programına İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İsmail Altınkaynak da iştirak ederek bizleri mutlu ettiler. Dr. Halit Ertuğrul tarafından öğrencilerin kitaplarını imzalanması ile sona erdi.

Bu anlamlı ziyaretinden dolayı okullarımız adına hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.