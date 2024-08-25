Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.U. isimli şahıs Yerköy İlçe Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Yerköy’de icra edilen devriye faaliyetinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.U. isimli şahıs çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerce; 24 Ağustos 2024 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; ​Hakkında ‘Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama’ suçundan kesinleşmiş (6 yıl 8 ay) hapis cezası ile aranan M.U. isimli şahıs Yerköy İlçe Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda Yerköy ilçesinde icra edilen devriye faaliyetinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. ​Gözaltına alınan M.U. isimli şahıs çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. ​Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” şeklinde ifadelere yer verildi.