Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda denetimlerini artırdı.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı gıda üretim ve satış işletmelerinde 5996 sayılı Kanun kapsamında rutin gıda denetimleri ile 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında şekeri girdi olarak kullanan şekerli mamül üreten ve ticaretini yapan işletmelerde NBŞ (Nişasta Bazlı Şeker) denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetim yapılan işletmelere gıda güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Gıda güvenliği halk sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, ilçemizdeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu denetimler ile gıda güvenliğinin sağlanması ve halkımızın sağlıklı ürünlere ulaşması için çalışıyoruz. Halkın güvenli ve sağlıklı gıdalara ulaşması için çalışmaların devam edeceğini ifaden eden yetkililer, “Gıda işletmelerinden de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” ifadelerin yer verildi.