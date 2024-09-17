Atatürk İlkokulu ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Fatih Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Doğruyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay, İl Genel Meclis Üyesi Osman Biçer, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, Jandarma Üsteğmen Hamit Mırık, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Coşkun ve Belediye Başkanı Arslan, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

Programın sonunda açıklama yapan Başkan Arslan, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcının, öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Başkan Arslan, “Bugün burada, eğitim yolunda önemli bir adım atarak, yeni bir dönemin başlangıcını hep birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Eğitim, toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte bu yolculukta hepimiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, başarılı bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.

Arslan, konuşmasında ayrıca eğitim camiasının bir bütün olarak ülkenin gelişimine büyük katkılarda bulunduğunu vurgulayarak, “Her bireyin en iyi şekilde yetişmesi, toplum olarak hepimizin ortak hedefidir. Bu bağlamda, Yerköy olarak eğitim alanında sürekli olarak destek ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları tüm destekleri sağlayarak, onların en iyi şekilde yetişmelerini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.