Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda muhtarlara bitkisel üretimde yeni destekleme modeli ve 2025 üretim yılı ÇKS başvuruları hakkında bilgi verildi.

Yapılan toplantının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “Yeni sürece dair edinilmiş bilgilerin ve bundan sonra da bakanlık resmi duyuru organları tarafından yapılacak bilgilendirmelerin muhtarlarımız tarafından üreticilerimize aktarılması, köylerimizde duyurulması son derece önemlidir. Toplantıya katılan muhtarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ÇKS NEDİR?

Tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir, sorgulanabilirliğinin sağlanmasını ve çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

Aktif olarak tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin özlük bilgileri, faaliyetleri sırasında kullandıkları varlıklar (arazi, hayvan, girdi vs.), ürün deseni, ortalama verimlerin kayıt altında tutulduğu, tarımsal desteklemelerin uygulandığı, izlendiği, denetlendiği, tarım politikalarının oluşturulmasında yararlanılan bir sistemler bütünüdür.

ÇKS NE İŞE YARAR?

ÇKS, özlük bilgilerinin kayıt edildiği bir veritabanı sistemidir. Söz konusu platform, çiftçilerin sağlık sigortası ve emeklilik başvurularında dikkate alınır. Çalışma hayatı bu mecrada aktif bir biçimde kayıt altına alınır. Devlet kurumları, özel bankalar ve sigorta şirketleri hizmet sağlamak için genellikle ÇKS belgesi talep eder. Bu sisteme kayıt olarak, özlük haklarınızdan yararlanmayı kolaylaştırabilir.

Tarım faaliyetlerinin izlenmesi, ÇKS’nin temel işlevleri arasındadır. Çiftçiler bu sisteme kayıt olurken yetiştirdikleri ürünler hakkında bilgi verir. Bu sayede, bölgesel ürün desenlerinin takibi sağlanır. Platformda aynı zamanda verimlilik takibi yapılır. Ürün kayıpları ve hasat problemleri düzenli olarak kaydedilir. Söz konusu veriler, bölgesel tarım sorunlarının çözümü için kullanılır.