Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, “Belediye temizlik ekiplerimiz, ilçemizin her köşesinde özveriyle çalışıyor. Parklarımızın, bahçelerimizin ve mahallelerimizin temizliğine büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Temizlik çalışmalarının düzenli olarak sürdüğünü vurgulayan Arslan, ekiplerin sabah erken saatlerden itibaren göreve başladığını ve gün boyu çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü ifade etti.

Belediye Başkanı Arslan, “Halkımızın da temizlik konusunda duyarlı olmasını ve bu çalışmalara destek vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Arslan, bu tür çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi ve Yerköy'ün her zaman temiz ve düzenli kalması için çaba göstereceklerinin altını çizdi.