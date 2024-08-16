Yerköy Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda yürütülen genel temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, ekiplerin günlük temizlik faaliyetlerini aksatmadan yürüttüğünü ve belirlenen programa göre ilçenin çeşitli bölgelerinde detaylı temizlik çalışmaları yaptığını söyledi.

Başkan Arslan, “Ayanoğlu, Haşim Kılıç ve diğer mahallelerdeki caddelerde, kaldırımlarda, park ve bahçelerde, yollarımızda kapsamlı temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden aralıksız çalışarak vatandaşlarımıza temiz ve düzenli bir çevre sunmak için çaba gösteriyor. Daha temiz bir Yerköy için çalışmalarımız kesintisiz olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.