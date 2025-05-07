Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) Projesi'nin Yozgat’a bağlı Yerköy ilçesinde bulunan Kördeve Köyü hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç projeyi yakından takip ediyor.

Bu kapsamda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yozgat’a bağlı Yerköy ilçesinde bulunan Kördeve Köyü hızlı tren şantiyesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'un da eşlik ettiği ziyarette, yüklenici firmalardan son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Gökmen Çiçek ile birlikte yapılan çalışmalar hakkında brifing alan Büyükkılıç, "Şehrimizi hızlı, konforlu ve modern ulaşım ağlarıyla buluşturacak dev projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizin ulaşım vizyonunu ileriye taşıyacak bu önemli projemize gece gündüz emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile tüm ekibe teşekkür eden Büyükkılıç, "Fevkalade bir çalışma yapılıyor. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin, burada yapılan çalışmaları görünce heyecanlandık, keyif aldık" diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Yerköy - Kayseri YHT Projesi ile 250 km/saat hızla, 142 km'lik çift hat uzunluğunda, elektrikli ve sinyalli karma (Yük-Yolcu) işletmecilik yapılması hedefleniyor.

YHT hattının devreye girmesiyle Yerköy-Kayseri mevcut konvansiyonel demiryolu ile 3 buçuk saatte sağlanan ulaşım 1 saatin altına, Ankara - Kayseri arası mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan ulaşım süresi 2 saate ve İstanbul-Kayseri arası ise 5 saat 15 dakikaya düşmesi planlanıyor. Bu YHT hattı ile birlikte Ankara, Kırıkkale, Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı ve Kayseri istasyonları arasında bir yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşınması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla, yolcu ve yük taşımacılığında zaman tasarrufu, su kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliğinin azalması planlanırken, karayolu işletme giderlerinde düşüş hedefleniyor ve ülke ekonomisine büyük kazançlar sağlanması öngörülüyor.