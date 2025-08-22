Yerköy Yeni Mahalle’deki 141 Ada 134 Parsel numaralı daire, 4. katta yer alıyor ve 140 metrekare büyüklüğünde. Batı ve doğu cepheli olan dairede 3 oda, 1 salon, mutfak dolapları, 2 adet cam balkon ve PVC pencereler bulunuyor. Daire, müstakil kombili doğalgaz sistemi ile ısınıyor. Binada asansör bulunmuyor.

Şehir merkezine yaklaşık 1 kilometre, Yerköy sanayisine ise 600 metre uzaklıkta bulunan taşınmazın tahmini yaşı 20-25 yıl. İmar durumu mevcut ve 4 katlı bir binanın parçası. Arsa payı 4/104 olarak kaydedildi.

Muhammen Kıymet ve Artırma Tarihleri

Dairenin muhammen kıymeti 1 milyon 677 bin lira olarak belirlendi. KDV oranı ise yüzde 1 olarak uygulanacak. Tapu kaydında herhangi bir takyidat mevcut.

İcra yoluyla yapılacak satışta, ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahil olacak. Satış iki aşamada gerçekleşecek:

Birinci artırma: 29 Eylül 2025 – 6 Ekim 2025

İkinci artırma: 3 Kasım 2025 – 10 Kasım 2025

İlgililer ve detaylı satış şartları, esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/86 TLMT sayılı dosya numarası ile takip edilebilecek.