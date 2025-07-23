Yerköy’de yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yürüttüğü denetim faaliyeti kapsamında, Yerköy Yol Kontrol Noktası’nda şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Araçta bulunan iki şahsın bulunduğu sırada yapılan kontrolde, narkotik dedektör köpeğinin araca tepki vermesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. Aracın şoför koltuğunun altına gizlenmiş bebek çorabı içerisinde yaklaşık 1,5 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, şüphelilerin ifadeleri alındı ve kan ile idrar örnekleri incelenmek üzere alındı. İşlemlerinin ardından şüphelilerin serbest bırakılacağı öğrenildi.