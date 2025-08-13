Yerköy Devlet Hastanesinde ilk kez artroskopik omuz ameliyatı (omuz kas yırtığı) başarıyla gerçekleştirildi.

Operasyon, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mahmut Otugüzel tarafından yapıldı.

Ameliyat, hastanede ilk kez uygulanan interskalen blok yöntemiyle, hasta genel anestezi ile uyutulmadan yalnızca ameliyat bölgesi uyuşturularak gerçekleştirildi. Bu anestezi uygulaması, Uzm. Dr. Feyza Aktepe ve Uzm. Dr. Ozan Şengül tarafından yapıldı.

Op. Dr. Otugüzel, artroskopi yönteminin hastalara daha az ağrı, hızlı iyileşme süreci ve minimal kesi avantajı sunduğunu belirtti.

Hastane yönetimi, operasyonda görev alan ekibe teşekkür ederek, hastaya sağlıklı günler diledi.