Yerköy Ticaret Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman, üyelerine önemli bir hatırlatma yaparak 2024 yılı ilk taksit ödemelerinin Haziran ayı sonuna kadar yapılması gerektiğini duyurdu.

Başkan Coşkun, sosyal medya hesabı üzerinden üye firmalara önemli bir ödeme hatırlatması yaptı.

Coşkun yaptığı açıklamada, 2024 yılı için ilk taksit ödemelerinin Haziran ayı içerisinde yapılması gerekiyor. Haziran ayının son günü olduğu ve ödenmeyen tutarlara faiz cezası uygulanacağını söyledi.

Üyelerinin zamanında ödeme yapmaları konusunda duyduğu önemi vurgulayan Başkan Coşkun, “Ödeme süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye odanın resmi iletişim kanallarından ulaşılabilecek” ifadelerini kullandı.