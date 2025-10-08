Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yozgat DSİ 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol ile birlikte ilçede devam eden Taşkın Su Kanalı Dere Islahı çalışmalarını yerinde inceledi.

1,8 Kilometrelik Dere Islahı Yapılacak2

Proje kapsamında bin 823 metre uzunluğunda kanal ıslahı yapılacağı, 3 araç ve 4 yaya köprüsünün inşa edileceği belirtildi. Ayrıca yürüyüş yolları, dinlenme alanları, park ve peyzaj düzenlemeleri de hayata geçirilecek.

Başkan Arslan, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, güvenli altyapı ve yaşanabilir çevre hedefiyle projelerin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, “Güvenli altyapı ve yaşanabilir bir Yerköy için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Muhabir: Selma Şahin