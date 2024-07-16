Yerköy ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz gecesi, milletimizin birliğine ve bağımsızlığına kasteden hain bir kalkışmanın yaşandığı bir gece olarak tarihe geçmiştir. Ancak bu gece sadece bir kalkışma değil, aynı zamanda ülkemizin bağımsızlığına, demokrasisine ve milletimizin iradesine karşı yapılmış bir işgal girişimi olarak da değerlendirilebilir. Milletimiz o gece, tıpkı Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, vatanını ve bayrağını canı pahasına savunmuştur. Bu milletin evlatları, tankların, silahların ve bombaların karşısında, hiçbir korku göstermeden canlarını siper etmişlerdir. Bizler de bugün burada, o kahraman şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarına sahip çıkmak için toplandık. Onların bu fedakarlıklarını asla unutmayacak, gelecek nesillere de aktaracağız. 15 Temmuz, milletimizin demokrasisine ve özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha gösterdiği bir destandır. Bugün burada, 15 Temmuz’un ne anlama geldiğini, hangi değerleri korumak adına mücadele verdiğimizi ve bu değerlerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin birliği ve dirliği için hep birlikte çalışmaya, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Allah, birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin" dedi.

İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun ise konuşmasında, 15 Temmuz’un önemine ve bu gece yaşanan hain saldırıya dikkat çekti.

Coşgun, "15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğini hedef alan hain bir saldırının yaşandığı kara bir gündü. Ancak o gece milletimizin azim ve kararlılığı, ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkardı. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletimizin demokrasisine, özgürlüğüne ve bağımsızlığına yapılan bir saldırıdır. O gece, milletimiz tankların, uçakların ve silahların karşısında durarak demokrasimize sahip çıktı. 15 Temmuz, milletimizin vatan sevgisinin ve bağımsızlık aşkının en büyük kanıtıdır. Bugün burada toplanarak, o gece vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızı anıyor ve onlara olan minnetimizi ifade ediyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Milletimizin birliği, dirliği ve bağımsızlığı için her zaman görevimizin başındayız. Allah, bir daha böyle acı günler yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Yerköy Müftülüğü imamları tarafından çeşitli ilahiler okundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle ilgili konuşması izletildi.

15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleşen programa, İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkan Fatih Arslan, Yerköy Cumhuriyet Savcısı Muhammed Furkan Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ece, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.