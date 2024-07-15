15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Yerköy’de coşkuyla kutlanmaya başladı. Detaylar haberimizde:

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

Başkan Arslan, Yerköy Kaymakamlık binası önünde düzenlenen 15 Temmuz temalı resim sergisini ziyaret ederek, sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceledi.

Bu anlamlı ziyaretin ardından öğle namazı öncesi Yerköy Molla Hüsrev Cami'nde gerçekleştirilen mevlit programına katılan Arslan, burada okunan dualara eşlik etti.

Mevlit sonrasında şehitlik ziyaretinde bulunan Arslan, şehitlerin manevi huzurunda dua ederek, onların hatıralarını yad etti. Şehitlik ziyareti sonrası protokol üyeleri ile birlikte Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanlığını ziyaret eden Arslan, dernek başkanlığına olan desteklerini ifade etti.

Gerçekleşen programlar sonrasında bir açıklama yapan Fatih Arslan, "15 Temmuz, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyduğu, demokrasiye sahip çıktığı önemli bir dönüm noktasıdır. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle milletimizin birlik ve beraberliği daim olsun" dedi.

Etkinliklere, İlçe Kaymakamı Muammer Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ece, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay, AK Parti Yerköy Kadın Kolları İlçe Başkanı Merve Kılıç, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hakan Işık, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.