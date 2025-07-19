Yerköy ile Yozgat şehir merkezi arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 34 kilometre olarak ölçülüyor. Bu mesafe, özel araçlarla ortalama 30-35 dakika arasında olabiliyor. Yol güzergâhı ise genellikle düz ve rahat bir yapıya sahip.

Toplu Taşıma Seferleri Yoğun

İki ilçe arasında her gün düzenli olarak minibüs ve dolmuş seferleri yapılıyor. Öğrenciler, kamu çalışanları ve esnaflar tarafından sıkça tercih edilen bu hatta, sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanabiliyor.

Zam Gündemde!

Yerköy – Yozgat hattı, son yapılan zamlarla da gündeme geldi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen yeni tarifeye göre, bu güzergahta ulaşım ücreti 80 liradan 100 liraya yükseltildi. Zam kararı, vatandaşların tepkisini çekerken, dolmuş esnafı ise artan maliyetleri gerekçe gösteriyor.