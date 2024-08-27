Yerköy Belediyesi tarafından Haşim Kılıç Mahallesi'nde, Vatan, Bedri Aydın ve Hükümet Caddeleri'nde hasar gören asfalt yolların tamiratı için yürütülen asfaltlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, ekiplerin çalışmaları titizlikle yürüttüğünü belirtti.

Çalışmaların bölge halkının konforunu artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla büyük bir özveriyle gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Arslan, asfaltlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin daha düzgün ve güvenli yollara kavuşacağı söyledi.