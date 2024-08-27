Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Ercan, ilgili şube müdürü ve teknik personelleri ile birlikte Yerköy Taşkın Kontrol Kanalı'nda incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan Bölge Müdürü Rahmi Şahin, “Yozgat Yerköy İlçe Merkezi Taşkın Kontrolü kapsamında; bin 823 metre çift taraflı betonarme taşkın koruma duvarı, yol geçişi için 4 adet kutu menfez, 2 adet kemer tipli çelik konstrüksiyon yaya köprüsü ve kanal boyunca panel tel çit yapılacak” ifadelerini kullandı.

ÇİÇEKDAĞI’NDA İNCELEME YAPTI

Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı Acıköy Köyü Ayak, Pörek ve Kurudere Taşkın Koruma Kanalı'nda incelemelerde bulundu.

Şahin, “İş kapsamında Ayak deresinde; 350 metre U kesitli betonarme taşkın kontrol kanalı, Pörek deresinde 400 metre çift taraflı beton ağırlık duvar, kuru derede 295 metre çift taraflı beton ağırlık duvar ve duvar üstlerine pano panel tel çit yaptırılacak” dedi.