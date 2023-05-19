Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada; “Taekwondo sporunda Yerköy’ü temsil ederek elde ettikleri başarılarıyla bizleri gururlandıran ve her geçen gün yeni başarılara imza atarak Teakwando sporunda ilçeye değer katan Yerköy Teakwando Spor kulübünün başarılı sporcuları ve kulüp antrenörü Ahmet Gün bizleri ziyaret etti kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir