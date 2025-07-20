Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 19-25 Temmuz tarihleri arasında bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli ve sorumlu davranmaya çağırdı.

Yapılan resmi açıklamada, yükselen sıcaklık değerlerinin yanı sıra düşük nem oranı ve zaman zaman etkili olan rüzgârların yangınların hem çıkışını hem de yayılımını büyük ölçüde kolaylaştırdığına dikkat çekildi.

Yangınların Yüzde 86’sı İnsan Kaynaklı

Açıklamada çarpıcı bir istatistik de paylaşıldı: Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarının yaklaşık yüzde 86’sının insan kaynaklı olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, basit gibi görünen ihmallerin ve dikkatsizliklerin ciddi orman yangınlarına ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceği belirtildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan tarımsal faaliyetler, piknikler ve açık alanda yapılan sosyal etkinliklerin yangın riskini artırdığını belirterek, her vatandaşın bireysel sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangın riskini azaltmak için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

Anız Yakmayın: Tarımsal atıkları yakmak, kontrolsüz şekilde yayılan büyük yangınlara neden olabilir.

Sigara İzmaritlerini Gelişigüzel Atmayın: Araç camından veya açık alanlara atılan izmaritler, kuru otların tutuşmasına sebep olabilir.

Açık Alanlarda Ateş Yakmaktan Kaçının: Özellikle ormanlık ve kuru alanlarda piknik ateşi veya mangal kullanımı ciddi risk taşır.

Cam ve Şişe Bırakmayın: Güneş ışığını mercek gibi yansıtan cam parçaları yangın başlatabilir.

Herhangi Bir Duman veya Yangın Gördüğünüzde 112’yi Arayın: Erken ihbar, büyük felaketlerin önlenmesinde en etkili adımdır.

“Geleceğimizi Hep Birlikte Koruyalım”

Yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Bir anlık ihmal, binlerce hektarlık ormanlık alanın yok olmasına, evcil ve yaban hayvanlarının yaşamını kaybetmesine, tarım arazilerinin tahrip olmasına ve hatta insanların hayatını kaybetmesine yol açabilir. Yangına sebebiyet verenler, Türk Ceza Kanunu kapsamında hapis cezaları dâhil olmak üzere ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır.”

Yetkililer, duyarlı davranışların sadece ormanları değil, aynı zamanda su kaynaklarını, tarım arazilerini, canlı yaşamını ve gelecek nesilleri de koruyacağını vurgulayarak, toplumun her kesimini yangınlara karşı bilinçli olmaya davet etti.