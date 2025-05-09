İLAN

YERKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/916 Esas, KARAR NO : 2025/176

DAVALI : ZELİFE PALABIYIK - Hacı ve Rahime'den olma, 01/07/1930 doğumlu. Edirne İli

Keşan İlçesi Kızkapan Mah/Köy nüfusunda kayıtlı.

"Davacı YAŞAR KILIÇ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile;

Yozgat İli Yerköy İlçesi Kale Mahallesi 720 ada 5 ve 6 parseller üzerindeki ortaklığın AÇIK ARTIRMA SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-720 ada 5 parsel yönünden satış bedelinin %85 muhtesat oranına denk gelecek kısmını, muhtesat sahibi Yaşar Kılıç'a verilmesine, kalan bedelin tapudaki ve mirasçılık belgesi payları oranında taraflara paylaştırılmasına,

3-720 ada 6 parsel üzerinde bulunan muhtesatlar yönünden %90 muhtesat oranına denk gelecek kısmını, muhtesat sahibi Yaşar Kılıç'a verilmesine, kalan bedelin tapudaki ve mirasçılık belgesi payları oranında taraflara paylaştırılmasına,

Dair, tarafların, kararın kendilerine tebliğinden itibaren, 6100 Sayılı yasanın 341 ve 345 maddeleri uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya bulundukları yer emsal mahkemeye bir dilekçe ile başvurarak, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edebilecekleri, davacı asilin ve davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."

Şeklindeki hükmün davalı Zelife PALABIYIK'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/04/2025