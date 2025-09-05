Biçer, yaptığı açıklamada, yolun sıcak asfalt (BSK) kaplama ile yenileneceğini söyledi.

Biçer, “Bir müddet tozdan dolayı doğal olarak sıkıntı yaşanacaktır. O yolu kullanan vatandaşlarımızdan sabır ve anlayış bekliyoruz. Yolumuz tamamlandığında daha konforlu ve güvenli bir şekilde sizlerin hizmetine sunulacak” ifadelerini kullandı.

Yozgat İl Özel İdaresi ve Yerköy İlçe Özel İdaresi çalışanlarına kolaylıklar dileyen Biçer, “Rabbim kazasız belasız yolumuzu bitirmeyi nasip etsin inşallah” dedi.