Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait Yozgat il ve ilçelerinin nüfus verilerini açıkladı. Peki, Yerköy’ün nüfusu kaç oldu? İşte detaylar...

TÜİK verilerine göre, Yerköy ilçesinin 2023 yılı nüfusu 33 bin 377 olarak kaydedildi. Geçmiş yıllara göz atıldığında, 2019 yılında 35 bin 476 olan Yerköy nüfusu, 2020 yılında 35 bin 567’ye yükseldi. Ancak, 2021 yılında nüfus 34 bin 888’e düşerken, 2022 yılında ise 34 bin 214 olarak açıklandı.

2023 yılına gelindiğinde ise Yerköy ilçesinin nüfusunda düşüş devam etti ve 33 bin 377’ye geriledi. Bu veriler, ilçenin son yıllarda nüfus kaybı yaşadığını gösteriyor.

Yozgat ilinin genel nüfus verileri ve ilçelerdeki değişimlerle ilgili ayrıntılı bilgilere TÜİK'in resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.