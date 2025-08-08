Yerköy Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Müftülük din hizmetleri uzmanı Eyyüp Kızmaz tarafından “Mahremiyet Bilinci - Arkadaşlık Bilinci - Çevre Bilinci ve Ailede Sorumluluklarımız” konularında öğrencilere seminer verildi.

