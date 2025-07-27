Yerköy Kayseri Kaç Kilometre?

Yerköy Kayseri yaklaşık olarak 193 Kilometre mesafededir.

Yerköy Kayseri Arası Kaç Saat?

Yerköy Kayseri arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 2 saat 6 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Yerköy Kayseri Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Yerköy Kayseri arası otobüsle ortalama 2 saat 31 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Yerköy Kayseri Arası Yakıt Hesaplama

Yerköy ile Kayseri arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 193 Kilometrelik Yozgat Yerköy Kayseri mesafesi için 12,5 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 643 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 11,6 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 621 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 15.1 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 394 ₺ olacaktır.